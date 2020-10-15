حمدان بن محمد يشهد ختام «تمهيدي المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الختامي لتمهيدي المرموم للهجن، الذي أقيم بمكرمة من سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، متابعاً لتحديات اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، التي حصل الفائزون بالمراكز الأولى فيها على سيارات، بينما تم تخصيص جوائز نقدية قيّمة لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وتنافست هجن أصحاب السموّ الشيوخ في سن اللقايا على مدار أربعة أشواط لمسافة أربعة

كيلومترات، وتألقت هجن العاصفة في الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، إذ قاد غياث الهلالي «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن بلغ 5:51:5 دقائق، بينما شهد شوط البكار المهجنات تألق هجن زعبيل المملوك لسموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، بعدما تمكن المضمر راشد محمد مروشد قيادة «الشاهينية» إلى القمة في توقيت قدره 5:45:4 دقائق، وسيطر الشعار نفسه مع مضمره الشاب على المركز الأول في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بواسطة «شاهين» صاحب التوقيت الذي بلغ 5:52:0 دقائق، وجاءت ثلاثية هجن زعبيل مع مضمرها راشد محمد مروشد في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بواسطة «شاهين».

وتواصلت تحديات هجن أصحاب السموّ الشيوخ من خلال أربعة أشواط في سن اليذاع لمسافة خمسة كيلومترات، ونجحت هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي في الحصول على ألقاب ثلاثة أشواط متتالية، إذ كان التحدي الرئيس لليذاع البكار المحليات من نصيب «الشاهينية» بتوقيت قدره 7:24:2 دقائق، بينما نال لقب الشوط الثاني للبكار المهجنات المطية «الشاهينية» التي سجلت زمناً بلغ 7:24:5 دقائق، أما الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات كان من نصيب «شاهين» بشعار هجن العاصفة، الذي قطع رحلة السباق في زمن وقدره 7:25:5 دقائق، وتوّج شعار الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، بالمركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، إذ قاد المضمر عمر نايع الغفلي «صايب» إلى الصدارة في توقيت 7:34:0 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية منافسة قوية، من خلال ثمانية أشواط لهجن أبناء القبائل، أربعة في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات، وتمكن شعار علي سهيل نخيره عيضة العفاري من وضع بصمته على الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بواسطة «الهايله» التي سجلت زمناً وقدره 7:27:9 دقائق، بينما كان لقب البكار المهجنات من نصيب «هجامه» لأحمد أحمد سلطان بالرشيد السويدي، التي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت بلغ 7:29:8 دقائق، أما «عكاش» ملك سالم عبيد مبارك الكتبي، فقد كان صاحب المركز الأول في تحدي اللقايا الجعدان المحليات، حيث وصل إلى خط النهاية في زمن 7:31:2 دقائق، وأنهى «سراب» لمالكه رشيّد هادي محسن غرير آل عبّاس، رحلة الشوط الرابع للجعدان المهجنات في زمن وقدره 7:27:4 دقائق.

أما التحديات الأربعة لسن اليذاع، التي كانت مسافتها ستة كيلومترات، فقد جاء أول أشواطها الذي خصص للبكار المحليات بألوان شعار عدي بطي محمد الطروق الغفلي، الذي قدم «مذيار» على القمة بزمن بلغ 9:10:7 دقائق، فيما نجحت «عاليه» لحمد محمد حمد آل صافيه المرّي، فقد اعتلت الصدارة في تحدي البكار المهجنات في توقيت قدره 9:07:8 دقائق، وكسب «نسناس» قمة الشوط السابع لليذاع الجعدان المحليات، وأهدى مالكه أحمد مطر ماجد طارش الخييلي اللقب في زمن بلغ 9:15:5 دقائق، بينما حسم «مزاحم» ملك ناصر علي حبيب الهاشمي آخر الأشواط للجعدان المهجنات بوصوله إلى نقطة الختام في توقيت 9:11:5 دقائق.

- هجن أصحاب السموّ الشيوخ تنافست في سن اللقايا على مدار أربعة أشواط لمسافة أربعة كيلومترات.

- الفترة الصباحية شهدت منافسة قوية، من خلال ثمانية أشواط لهجن أبناء القبائل.

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