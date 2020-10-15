جوجيكا: أتفاءل بارتداء «الصقور» القميص الأخضر

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أكد مدرب الفريق الأول لنادي الإمارات، المقدوني جوجيكا، أنه يتطلع إلى قيادة الصقور للصعود لدوري الخليج العربي والبقاء فيه، بجانب تأهيل لاعبين مميزين ينضمون للمنتخب الوطني، مبيناً أن نادي الإمارات زاخر بالمواهب، وأن إدارة النادي حريصة على دعم هذا التوجه، كاشفاً عن تفاؤله دائماً عندما يلعب الفريق مرتدياً القميص الأخضر.

وقال جوجيكا، لـ«الإمارات اليوم»: «البداية القوية مهمة، والفوز في كل مباراة ومنح جميع اللاعبين فرص المشاركة، ودعم تطلعات الموهوبين، وإسعاد الجمهور، كلها عناصر تشكل أساس الفلسفة الكروية التي أعمل عليها، واتطلع إلى أن يستعيد نادي الإمارات خاصيته التي اعتاد عليها في السنوات الماضية، وأن يكون رافداً مهماً للاعبين الماهرين لينضموا للمنتخبات الوطنية، تزامناً مع تجهيز الفريق للمنافسات».

وأوضح أن أكثر من لاعب في مقتبل العمر بفريق الإمارات يمكنه الانضمام للمنتخبات الوطنية، أو خلال المرحلة المقبلة، منهم على سبيل المثال، خالد خميس وأحمد فرقان وعبدالله موسى ويوسف محمد.

وتابع: «أشعر بتفاؤل كبير عندما يرتدي اللاعبون القميص الأخضر، لما يعنيه لي من معان كثيرة، منها القوة والإصرار والتاريخ الجميل، لذلك أتمنى ان يرتدوا القميص الأخضر في معظم المباريات».

وأكمل: «سعيد للبداية القوية التي كشف عنها (الصقور) في أول مباراة خاضها في تمهيدي كأس رئيس الدولة أمام التعاون، التي انتهت بفوزنا بنتيجة 5-1، بما يعكس النجاح في الاستعدادات الماضية لخوض منافسات الموسم الحالي على المستويين الجماعي والفردي لعدد كبير من اللاعبين، وفي الوقت نفسه شاهدت مباريات قوية لبقية الفرق».

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