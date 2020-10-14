«دبي البحري» يحتفل بأبطال السباقات بتقنية الاتصال المرئي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتتويج أبطال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي أقيمت، السبت الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال بيان صحافي: «تأتي هذه الخطوة من بادرة جديدة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ودعم الجهود الخاصة بمواجهة جائحة «كورونا»، واستجابة لتوجيهات الجهات الصحية المسؤولة من أجل تطبيق كل الإجراءات حسب التعليمات، والبروتوكول الصادر منها».

وحرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، على المشاركة في الاتصال المرئي وتتويج أبطال السباق، كما حضر مراسم التتويج أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، مهرة فلكناز.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استهل نشاطه في الموسم الرياضي البحري الجديد 2020-2021، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، يوم السبت الماضي، حيث تنافس على المراكز الأول لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً، نحو 30 قارباً على متنها 150 نوخذة وبحاراً.

وسجل السباق فوز طاقم «إقلاع 118» بالمركز الأول لفئة الشباب، فيما حصل على صدارة فئة الناشئين القارب «طوفان 21».

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