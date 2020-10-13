المنتخب يخسر ودية أوزبكستان بعد أداء باهت

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام أوزبكستان، 1-2، أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن تحضيراته للمباريات المتبقية في المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ومثلت المباراة تجربة مفيدة للمنتخب الذي ظهر بصورة متواضعة، وأداء باهت، إذ لم يقدم المستوى المقنع، وظهرت ثغرات عدة في صفوف المنتخب، أبرزها غياب الانسجام والفعالية الهجومية والأخطاء الدفاعية القاتلة. وبدا المنتخب تائهاً خلال المباراة وغابت لمسة الثنائي سيباستيان تيغالي وفابيو ليما في الهجوم، بعدما ظهرا معاً للمرة الأولى مع الأبيض في مباراة ودية دولية.

وباستثناء محاولة هجومية وحيدة لمحمد مرزوق في الشوط الأول فإن هجوم المنتخب لم يشكل أي خطورة على المرمى الأوزبكي. وسجل لأوزبكستان إيغور سيرجي (47) مستغلاً خطأً دفاعياً قاتلاً تسبب فيه خميس إسماعيل ويوسف جابر ومحمد مرزوق وفارس جمعة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني (86)، فيما سجل تيغالي أول أهدافه مع المنتخب «90» من ركلة جزاء.

وتأثر المنتخب بغياب بعض العناصر الأساسية، مثل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل بجانب كايو كانيدو بداعي الإصابات، وغاب عن المباراة أيضاً الهداف التاريخي للأبيض علي مبخوت.

لعب المنتخب بتشكيلة ضمت كلاً من الحارس خالد عيسى، وعزيز هيكل وفارس جمعة ومحمد مرزوق ويوسف جابر، وعبدالعزيز هيكل، وخلفان مبارك وأحمد برمان وخميس إسماعيل وخليل إبراهيم، وسيبستيان تيغالي وفابيو دي ليما.

يذكر أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل أمام سورية وطاجيكستان.

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