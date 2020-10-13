فريق آسيا يتوّج بكأس مهرجان الشطرنج العالمي للشباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز فريق آسيا للشباب بكأس القارات لفرق الناشئين للذكور والإناث، ضمن المهرجان العالمي السادس للشطرنج الذي أقيم برعاية البطلة العالمية المجرية جوديت بولجار.

وقال بيان صحافي: «أقيمت البطولة يوم السبت الماضي عبر الإنترنت مع مراقبة المباريات من خلال تطبيق زووم، وفقاً لنظام الشطرنج السريع من ست جولات وحصل كل لاعب على 10 دقائق زمن تفكير للمباراة مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة من بداية المباراة».

شاركت في البطولة أربعة فرق تمثل قارات أوروبا وآسيا وأميركا وإفريقيا، حيث مثل كل قارة فريق يضم 16 ناشئاً منهم ثمانية ناشئين وثماني ناشئات بواقع لاعبين ولاعبتين في كل فئة عمرية تحت 12 و14 و16 و18 سنة. وحظي جميع المشاركين والمشاركات وعددهم 64 لاعباً ولاعبة من أربع قارات بحق المشاركة المجانية في دورة تدريبية مكثفة عن بُعد مع البطلة العالمية جوديت بولجار، وقاد الفريق الآسيوي الحكم الدولي جوباكومار إم إس من الهند، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بهارات سينغ تشوهان.

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