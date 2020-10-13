المجلس الجديد لاتحاد كرة اليد يتسلم مهامة اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يتسلم مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد، في الخامسة من عصر اليوم، مهامه الرسمية، في الدورة الانتخابية 2020-2024، قبل أن يعقد الاجتماع الرسمي الأول للمجلس في مقر الاتحاد بدبي لتوزيع المناصب الإدارية.

ويأتي الاجتماع، وفقاً للخطوات المتبعة ولوائح وأنظمة الاتحادات الرياضية، المستمدة من لوائح الهيئة العامة للرياضة، بحيث يقوم الاتحاد القديم والمنتهية ولايته برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، بتسليم المقاليد والعهدة إلى المجلس الجديد الذي انتخبته الجمعية الانتخابية التي عقدت في السادس من الشهر الجاري، وتم خلالها انتخاب نبيل عاشور لمنصب الرئيس وثمانية أعضاء، هم: عبدالله سعيد من نادي العين، ناصر سالم (مليحة)، داوود محمد (دبا الحصن)، عدنان فرج (الذيد)، سعود إبراهيم (شباب الأهلي)، فيصل حسن (النصر)، عبدالسلام ربيع (الوصل)، وأنيسة الشدادي (الوصل) التي فازت بعضوية المقعد النسائي للاتحاد.

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