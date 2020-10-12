«إقلاع 118» بطل الشباب في افتتاح «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتزع طاقم القارب «إقلاع 118» لمالكه سيف المرزوقي، وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي، المركز الأول في منافسات الجولة الأولى لفئة الشباب من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي أقيمت أول من أمس في بداية انطلاق الموسم البحري 2020 -2021.

وحل القارب «هجوم 105» لمالكه النوخذة سهيل الحمادي، ثانياً، و«برق 85» لمالكه جابر الحمادي، وبقيادة النوخذة حمزة آل علي، ثالثاً.

وقال بيان صحافي: «شهد السباق مشاركة 30 قارباً، على متنها ما يصل إلى 150 شاباً تنافسوا على لقبي فئتي الشباب (مواليد 1999) والناشئين (مواليد 2004)، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكول الصادر من مجلس دبي الرياضي، حيث حرصت اللجنة المنظمة على تنفيذ كل الشروط، ومنها تجنب الازدحام، والتباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وقياس الحرارة».

وجاء في البيان: «في فئة الناشئين، كان أول الواصلين القارب (طوفان 21) لمالكه أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد الظاهري، الذي حل في المركز الأول لفئة الناشئين والمركز الثامن في الترتيب العام للسباق، بينما حل ثانياً في الفئة نفسها القارب (سراب 24) لمالكه محمد الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالرحمن، وجاء ثالثاً القارب (ناهل 90) لمالكه عبدالله المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة سلطان».

وذكر البيان: «بداية السباق كانت أمام الواجهة البحرية لدبي، لتبحر القوارب نحو خط النهاية باتجاه فندق برج العرب لمسافة وصلت إلى خمسة أميال بحرية».

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، بالنجاح الكبير الذي تحقق في انطلاقة الموسم بفضل جهود الشركاء من ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية: القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وممثلي وسائل الإعلام، وأيضاً تعاون المشاركين مع اللجنة المنظمة.

بدوره، أكد نوخذة القارب «إقلاع 118» أحمد الحمادي، أن الفوز يعتبر بداية جيدة لموسم طويل ومرتقب، مشيداً بدعم فريقه وجهود زملائه في طاقم القارب. وتقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم 9 يناير المقبل، حسب روزنامة وبرنامج السباقات البحرية المعتمد من إدارة النادي.

- شهد السباق مشاركة 30 قارباً، على متنها 150 شاباً تنافسوا على لقبي فئتي الشباب والناشئين.

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