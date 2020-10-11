تأجيل ماراثون أدنوك أبوظبي إلى 2021

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، ليقام بموعده الجديد في عام 2021، في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، وصعوبة خروج الرياضيين من بلادهم للسفر إلى أبوظبي.

جاء الإعلان عن تأجيل النسخة الثالثة من الحدث، بعد التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة والمنظمين، وحفاظاً على صحة وسلامة العدائين وعموم المشاركين والمتطوعين والجماهير والوفود الدولية، الأمر الذي يعكس حرص كل الأطراف على سلامة وصحة الجميع، من أجل تحقيق النجاح للتجمع الرياضي العالمي.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «حريصون على تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في كل الفعاليات الرياضية العالمية، والمجتمعية التي تقام في أبوظبي، انطلاقاً من التزامنا بتعليمات الجهات الحكومية المختصة».

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