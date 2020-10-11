فوز دبا الفجيرة ومصفوت في تمهيدي الكأس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق دبا الفجيرة على الذيد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة جمعتهما أمس على ملعب نادي دبا في الفجيرة، في ختام الجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ليتصدر دبا مجموعته الثانية برصيد ثلاث نقاط، وسجل الهدفين كل من البرازيلي برونو موراييس في الدقيقة (64) ولويس إدواردو من ضربة جزاء (67). وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على مسافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب حتا، وسجل لمصفوت عبدالله مهدي (81) وحمد علي (87)، بينما سجل لمسافي كوفي ميشاس (58).

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