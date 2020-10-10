الرمادي: الحكم بالغ في قرار طردي من مباراة عجمان مع الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن حكم مباراة فريقه أمام الفجيرة، في كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالغ في قرار طرده من اللقاء، لاعتراضه على عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه أواخر الشوط الأول، مشيراً إلى أنه لم يكن يستحق ذلك، على حد تعبيره.

وكان عجمان قد خسر المواجهة بهدف نظيف، سجله المدافع وليد اليماحي، من نيران صديقة في الدقيقة (36).

وقال الرمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «تمنيت أن تكون هناك بداية قوية للأداء التحكيمي، بعد ثمانية أشهر من التوقف منذ آخر مباراة رسمية تم خوضها، وأن يتم تنسيب حكام دوليين لمباريات الجولة الأولى لإعطاء الوسط الرياضي انطباعاً بأن الموسم الجديد سيكون حافلاً بدقة القرارات التحكيمية، لكن هذا لم يحدث، ما أثر سلباً في نتيجة المباراة»، مضيفاً: «العبارة التي ذكرتها، خلال النقاش مع الحكم، ليست إساءة، وتعني باللهجة العامية (اختلط الحابل بالنابل)، ولا تستدعي إشهار البطاقة الحمراء بوجهه».

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