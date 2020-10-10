مقررة اللجنة الطبية بنادي العين توضح موقف إصابات لاعبي «الزعيم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت مقررة اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، ميثاء الشامسي، أن اللاعب الدولي كايو كانيدو خضع للفحوص الطبية بأحد المستشفيات في أبوظبي، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني.

وقالت للموقع الرسمي، أمس: «إن اللجنة الطبية تنتظر نتائج الفحوص الطبية، لتحديد مدة غياب اللاعب، عبر بيان صحافي، لتوضيح كل التفاصيل المرتبطة بالإصابة»، وأضافت أن «المهاجم التوغولي، لابا كودجو، عانى الإرهاق بعدما خاض أربع مباريات خلال تسعة أيام بدوري أبطال آسيا، وتم على أثر ذلك مخاطبة منتخب بلاده حول حاجة اللاعب للراحة السلبية القصيرة، ووافق الاتحاد التوغولي مشكوراً على بقاء اللاعب مع النادي».

وعن المهاجم جمال معروف، قالت: «كان قد تعرض لكسر في عظمة الشظية، خلال مباراة النصر السعودي بدوري الأبطال، وحالياً يتابع برنامجه العلاجي بصورة اعتيادية».

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