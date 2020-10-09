العين ينتظر نتائج الفحوصات لتحديد مدة غياب كايو

المصدر: معاذ كمبال - العين

قالت مقررة اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، ميثاء الشامسي إن اللاعب الدولي كايو كانيدو خضع للفحوصات الطبية في أحد مستشفيات أبوظبي للوقوف على حجم الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني. وأكدت الشامسي للموقع الرسمي لنادي العين اليوم أن اللجنة الطبية تنتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدة غياب اللاعب عبر بيان صحافي لتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالاصابة".

ويعاني فريق العين قبل انطلاق الموسم الجديد من العديد من الإصابات في صفوفه التي أجبرت المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على استدعاء لاعبين من الفريق للمشاركة في التدريبات. ويبدأ "الزعيم" اليوم مشواره في كأس الخليج العربي بمواجهة ضيفه خورفكان على استاد هزاع بن زايد.

وأشارت مقررة اللجنة الطبية إلى أن "التوغولي لابا كودجو شعر ببعض الآلام الخفيفة نتيجة الإرهاق والجهد الذي بذله في دوري أبطال آسيا، إذ خاض أربع مباريات خلال تسعة أيام وتمت على أثر ذلك مخاطبة منتخب بلاده حول حاجة اللاعب للراحة السلبية القصيرة، ووافق الاتحاد التوغولي ببقاء اللاعب مع ناديه في الفترة الحالية وهو جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وحول وضعية جمال معروف، قالت الشامسي: "جمال تعرض لكسر في عظمة الشظية خلال أبطال آسيا، وتحديداً في مباراة النصر السعودي، وهو حالياً يتابع برنامجه العلاجي بصورة اعتيادية". وحول بقية المصابين، أشارت ميثاء الشامسي إلى أن حارس المرمى محمد سعيد بوسندة أصبح في كامل الجاهزية للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة قوية في أربطة الركبة، كما أن محمد أحمد هو الأخر بات جاهزاً للمشاركة في الحصص التدريبية بعد أن تعرض في وقت سابق للاصابة مع المنتخب الوطني". واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن جميع أعضاء الفريق أجروا الفحوصات الطبية الدورية الخاصة بمسحة كوفيد19، وفقاً للبروتوكول المعتمد، وأن أهم تحديات اللجنة الطبية تكمن في تعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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