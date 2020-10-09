مالابا يعاقب الجزيرة على ضعف الاستعداد بهدفين

المصدر: أحمد طارق ■الشارقة

افتتح فريق الجزيرة أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بالخسارة على يد مضيفه كلباء في ملعب الأخير، في مستهل مباريات الدور الأول من كأس الخليج العربي أمس، وذلك بعد أن خسر 1-2. ويلتقي الفريقان مجدداً في الإياب 12 نوفمبر المقبل على ملعب الجزيرة في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ودفع الجزيرة ثمن ضعف التحضيرات. ودفع الهولندي كايزر بثلاثة لاعبين مقيمين، هم المغربي محمد ربيع والبرازيلي دي أوليفيرا والمالي تراوري، إلى جانب الثنائي الأجنبي، الجنوب إفريقي سيريرو والصربي كوسانوفيتش، بينما شهدت تشكيلة كلباء قيام المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا بإشراك أربعة لاعبين جدد هم محمد سبيل وفهد سبيل وجونيور فيرنانديز وأحمد جشك.

واعتمد كلباء بشكل كبير على سرعة البرازيلي جونيور والتوغولي مالابا وانطلاقات أحمد جشك، إذ سنحت أكثر من فرصة خطرة لصاحب الأرض في أول 20 دقيقة، أبرزها انفراد أحمد جشك بالمرمى، ولكن حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري تصدى ببراعة (4)، بينما ألغى الحكم هدفاً أحرزه جشك بداعي تسلل مالابا، الذي أهدر فرصة أخرى خطرة من تسديدة داخل منطقة الجزاء علت العارضة 19. وفي الدقيقة 22 ترجم كلباء أفضليته وأحرز مالابا الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماجد راشد، لينفرد بالمرمى ويسجل بمهارة. وشهد الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة، وسجل الصربي كوسانوفيتش هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة (60)، لكن مالابا حسم النتيجة لكلباء بتسديدة من داخل الجزاء في الدقيقة 90.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news