دبي تستضيف المحطة الأولى لسباق "هيرو العالمي للدراجات الجبلية" في "حتّا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم جولة "هيرو دبي حتّا"؛ وهي الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة "هيرو" العالمية للدراجات الهوائية الجبلية المُدرَجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وستُقام منافساتها في المسارات الجبلية بمنطقة حتّا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2021.

وتُعد رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي تحظى باهتمام وتشجيع كبيرين في دبي، سواء على صعيد استقطاب المنافسات العالمية الكبرى، أو على مستوى الممارسة المجتمعية، حيث وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية عبر تطوير التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع كافة مكونات المجتمع على ممارستها.

المحطة الاولى

وتُصنّف بطولة "هيرو" بين السباقات الأصعب في العالم، وستكون منطقة حتّا المحطة الأولى في سلسلة هذا السباق العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو 2021، والثالثة في تايلاند في 25 سبتمبر 2021، وهو أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتشارك فيه نخبة من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية الجبلية.

ويتضمّن السباق عدة فئات منها فئة المحترفين 60 كيلومترا وأعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها المتسابقين هي 1600 قدم، والفئة الثانية تصل لمسافة 30 كيلومترا بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، وهناك فئة مخصصة للأطفال وأخرى للهواة. ويشارك في هذه السلسلة أكثر من 4000 متسابق من حول العالم يتطلعون جميعًا للفوز بلقب البطولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن باب التسجيل مفتوح أمام الراغبين في المشاركة في مختلف فئات سباق "هيرو دبي حتّا"، سواء المحترفين أو الهواة كذلك ضمن فئة الأطفال، ويمكن التسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات عن السباق عبر زيارة موقعه الالكتروني الرسمي: www.heroworldseries.com.

مركز دولي

ويؤكد تنظيم هذا السباق العالمي مكانة دبي، ومنطقة حتّا على وجه الخصوص، كمركز دولي لاستضافة سباقات الدراجات الهوائية بشكل عام لاسيما الجبليّة منها، كما يأتي تنظيم هذا السباق منسجماً مع أهداف الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا والرامية إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، بما تمتلكه من مقومات عديدة تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع. ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم الفعاليات الدولية فيها لزيادة الوعي المجتمعي بجمالها والتنوع الجغرافي فيها والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة ونقطة محورية لنشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة.

وقد استضافت منطقة حتّا مطلع العام الجاري منافسات النسخة الأولى من البطولة التي شارك فيها أكثر من 400 دراج من 50 دولة، وتُوّج بلقب الرجال البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز، فيما فازت السلوفينية بلازا بيانتاريك بلقب السيدات.

يُذكر أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات بينما زادت هذه الشعبية اتساعاً خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تجتذب أعداداً متنامية من الممارسين، وتحولت من مجرد هواية ترفيهية تمارس في أوقات الفراغ إلى أسلوب حياة تحرص على ممارستها شريحة كبيرة من المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات بشكل يومي.

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