30 حدثاً رياضياً في روزنامة موسم "دبي البحري"

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي اليوم عن 30 حدثا رياضيا متنوعا في روزنامة الموسم الجديد. ووافق مجلس الإدارة على البرنامج الزمني المقترح لروزنامة الفعاليات الرياضية البحرية، والذي اعتمدته اللجنة الرياضية في النادي، حيث يتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بين السباقات البحرية التراثية والحديثة في مختلف الفئات.

وستكون ضربة البداية السبت بإقامة الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، على أن تستمر السباقات والأحداث الرياضية البحرية في الأشهر المقبلة حتى مسك ختام الفعاليات سباق القفال الثلاثين في شهر مايو. وأكد المجلس أن الرؤية الثاقبة التي رسمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كانت وراء نهضة دبي الحديثة وأياديه البيضاء على شعبه وحرصه على تحقيق مبادئ الوحدة، ستظل نبراسا يستمد منه أبناء الدولة العزم والهمة.

وثمن المجلس في اجتماعه الشهري والذي عقد في مقر إدارة الفيكتوري تيم برئاسة احمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، الدور التاريخي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى ال30 لرحيله، والتي تصادف السابع من شهر أكتوبر حيث كانت بصماته حاضرة في المشهد الرياضي البحري عندما أمر بتشييد منطقة الميناء السياحي التي احتضنت مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي تأسس عام 1988 وأصبح منارة رياضية عالمية بفضل الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة.

ووجه مجلس الإدارة اللجنة الرياضية واللجان المشرفة على كافة الفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي هذا الموسم بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصادرة من مجلس دبي الرياضي من اجل إنجاح كافة الأنشطة.

ومن أبرز فعاليات الموسم، سباق القفال الثلاثين للسفن 60 قدما، وجائزة دبي للزوارق السريعة- اكس كات، وسباق دبي الدولي للدراجات المائية، والسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، وقوارب التجديف المحلية 30 قدما، وبطولات التجديف الحديث ومسابقات وفعاليات أخرى.

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