المنتخب يواصل التدريبات مكتمل العدد.. ومحمد خلفان بديلاً لخليل

المصدر: منصور السندي - دبي

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، حصته التدريبية الرابعة منذ انطلاق تجمعه، السبت الماضي، ضمن معسكره المحلي المقام حالياً في دبي، ويستمر حتى 12 الجاري، ضمن تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وظهر المنتخب في التدريبات، أمس، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس بينتو، مكتمل العدد، باستثناء غياب أحمد خليل المصاب، وحل بدلاً منه مهاجم فريق الشارقة محمد خلفان.

وركز الجهاز الفني للأبيض، خلال التدريبات، على بعض الجوانب البدنية والفنية، وظهر اللاعبون بروح وحماس كبيرين. وكان مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، قد غادر تدريبات المنتخب، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته للراحة لفترة تراوح بين أسبوع و10 أيام. ويستعد الأبيض لخوض مباراة ودية أمام أوزبكستان في 12 الجاري.

يذكر أن المنتخب خسر، خلال المعسكر الحالي، جهود لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، بسبب كدمة في الركبة نفسها، التي كان قد أجرى عليها عملية الرباط الصليبي، العام الماضي.

الأبيض يستعد لملاقاة منتخب أوزبكستان، في 12 الجاري، ودياً.

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