شراكة بين الجزيرة و«بوما» تكرّم أبطال خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن، أمس، نادي الجزيرة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع العلامة التجارية الرياضية العالمية «بوما»، ليقوم النادي بارتداء أطقم محدودة الإصدار، لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في جميع أنحاء أبوظبي.

وسيرتدي فريق العاصمة أبوظبي أطقماً في المباريات الافتتاحية لموسم 2020-2021، قبل إهدائها للعاملين الأساسيين، الذين يساعدون في مكافحة فيروس «كوفيد-19».

وأكد النادي، في بيان صحافي، أنه سيتم طرح الأطقم ذات الإصدار المحدود في المباريات الافتتاحية للموسم الجديد، بداية من كأس الخليج العربي، بينما سيتم الكشف عن الأطقم الأساسية والثانية الرسمية، التي سيتم ارتداؤها لبقية الموسم مع انطلاقة دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news