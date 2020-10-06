حوكمة المعاملات المالية والإدارية بنادي الشارقة البحري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الشؤون المالية والإدارية في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي، خالد المدفع، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد القصير، والمدير التنفيذي أحمد الحوسني، وعضو المجلس علاء صوان، ومقرر اللجنة الدكتور محمد عبدالعظيم.

وقال بيان صحافي: «طالبت اللجنة خلال الاجتماع بوضع سياسة خاصة بالتوقيعات على كل المستندات المالية تضمن نجاح سير العمل، مع إخضاع كل المعاملات المالية والإدارية بالنادي للرقابة والتدقيق المالي والاحتكام إلى الشفافية والحوكمة في المعاملات المالية والإدارية كافة».

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