إطلاق برنامج لتطوير كفاءات مدربي الأولمبياد الخاص في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يشارك مجلس الشارقة الرياضي في المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص الذي تنظمه مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عبر «زووم» الشهر الجاري، لتطوير الكوادر البشرية الادارية والفنية من العاملين بقطاع رياضة أصحاب الهمم بالإمارة، «ضمن سعي المجلس الى تعزيز ودمج وتمكين أصحاب الهمم بالمجتمعات المحلية».

وقال بيان صحافي: «يتكون البرنامج من مراحل عدة على امتداد ستة أشهر، لتكوين قاعدة تضم أكثر من 250 مدرباً رياضياً في مختلف الرياضات الفردية والجماعية». وأكد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، أن إمارة الشارقة تسخّر كل الإمكانات لخدمة ودعم فئة أصحاب الهمم.

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