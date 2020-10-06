«شمس للطاقة» ترعى فريق الوثبة للدراجات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «شمس» للطاقة عقد رعاية مع فريق الوثبة للدراجات يمتد لثلاث سنوات، وينصّ على التزام الطرفين بتشجيع رياضة ركوب الدراجات وتعزيزها في المنطقة.

وأكد مدير عام شركة شمس، ماجد العوضي، أن رعاية نادٍ رياضي للمرة الأولى تشكل أهمية كبيرة للشركة، كونها تنسجم مع المساعي الرامية لدفع عجلة النشاط الرياضي. من جانبه، أكد مدير فريق الوثبة، سليمان الحمادي، أن الفريق يلتزم بتعزيز الممارسات الصحية والمواظبة على الرياضة، وتشجيع الناس على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم.

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