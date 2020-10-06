«الميركاتو الصيفي» يغلق اليوم.. الجزيرة من دون تعاقدات جديدة

المصدر: منصور السندي - دبي

يغلق عند الخامسة من مساء اليوم باب الانتقالات الصيفية للاعبين المواطنين والأجانب «الميركاتو الصيفي» الذي افتتح يوم 15 يوليو الماضي، في حين تبدأ فترة الانتقالات الثانية «الشتوية» خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، فيما أعلن اتحاد كرة القدم أمس، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم للكشف عن آخر التفاصيل المتعلقة بفترة القيد الصيفي.

ويُعد نادي الجزيرة الفريق الوحيد الذي خلت صفوفه من أي تعاقدات جديدة، مكتفياً بعناصره الموجودة حالياً.

من جانبه، أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المستشار يعقوب العلي لـ«الإمارات اليوم»، أن عملية القيد والتسجيل جارية بشكل طبيعي ومعتاد وفقاً لما هو مخطط له، وتقوم الأندية بتقديم طلباتها من خلال النظام الإلكتروني.

وبخصوص سقف رواتب اللاعبين أكد أنه بحسب ما تم توضيحه سابقاً، فإن مجلس الإدارة شكل لجنة مختصة لدراسة الأمر، بحيث تقوم هذه اللجنة بإعداد دراستها ورفعها لمجلس الإدارة.

وأبرز الانتقالات الصيفية للاعبين الأجانب تمثلت في انتقال المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز من الوصل إلى الشارقة، وتعاقد شباب الأهلي مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، قادماً من التعاون السعودي، في صفقة انتقال حر.

وتعاقد العين مع الأنغولي ويليسون إداوردو، وجدد عقد لاعبه الكازاخستاني إسلام خان، وتعاقد النصر مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع، ولاعب المنتخب تيغالي القادم من الوحدة، فيما ضم بني ياس الأرجنتيني ألفاريز سواريز ومواطنه خمينيز بجانب البرازيلي جواو بيدرو.

وضم الفجيرة كلاً من التونسي فراس بالعربي، والبرازيلي روزا، وتعاقد اتحاد كلباء مع البرازيلي مارياني على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، والبرازيلي جونيور فرنانديز، وتعاقد الوصل مع البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز والبرازيلي جواو فغيريدو.

وتعاقد حتا مع كل من البرازيلي ويليان فارياس، والغاني وليان، وضم الظفرة البرازيلي دينيلسون جونيور على سبيل الإعارة لموسم واحد.

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