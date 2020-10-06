تزكية عاشور ومجلسه لتولي اتحاد كرة اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

صوتت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، أمس، بالتزكية لمصلحة مرشح نادي الشارقة، نبيل عاشور، لتولي منصب رئاسة اتحاد كرة اليد، في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، كما اعتمدت تزكية جميع ممثلي الأندية الثمانية المرشحين لمجلس الاتحاد الجديد وفق القائمة التي أعلنت في 29 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقد أمس، في دبي، وحضره رئيس الاتحاد المنتهية ولايته عبدالكريم جلفار، وأعضاء المجلس، وتكونت لجنة الانتخابات من محمد العامري، وحمد الزيودي، ويوسف أحمد، وحسن المرزوقي، ومحمد كاهور.

وشهد الاجتماع، اكتمال النصاب القانوني، بحضور ممثلي الأنــــــدية الـ15 المنضـــــــــوية تحــــــــت مظلة الاتحاد، وتغــــــيب ممثل نادي العين.

وبذلك يتكون مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الجديد كما يلي: نبيل عاشور منصب الرئيس، وعضوية: عبدالله سعيد (العين)، ناصر سالم (مليحة)، داوود محمد (دبا الحصن)، عدنان فرج (الذيد)، سعود إبراهيم (شباب الأهلي)، فيصل حسن (النصر)، عبدالسلام ربيع (الوصل) وأنيسة الشدادي على المقعد النسائي بالاتحاد.

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