مدرب المنتخب فضّل استبعاد عموري حفاظاً على سلامته

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن سبب استبعاد لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني عمر عبدالرحمن (عموري)، عن قائمة المنتخب خلال التجمع الحالي المستمر حتى 12 الجاري، الذي يخوض فيه الأبيض مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان، هو الاصابة.

وقال المصدر، أن عموري تعرض لكدمه قوية في الركبة نفسها، التي كان قد أجرى فيها عملية الرباط الصليبي العام الماضي، وجاءت الإصابة أثناء خوضه فترة الإعداد الأخيرة مع فريق الجزيرة، وهو ما أبعده أيضاً عن آخر مباراة ودية لفريقه أمام الوحدة، والتي خسر فيها الجزيرة بثلاثية نظيفة.

وفضّل الجهاز الفني للمنتحب بقيادة الكولومبي خورخي بينتو عدم ضم عموري حتى التأكد من سلامته خلال المعسكرات المقبلة.

وكان خبر عدم ضم عمر عبدالرحمن، قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية عقب إعلان القائمة، حيث لم يعلن النادي أو المنتخب عن إصابة اللاعب وفوجئ الجمهور باستبعاد اللاعب من القائمة، وكان قد خاض مباراة ودية مع الجزيرة أمام الوصل قبل اعلان قائمة المنتخب بأيام قليلة.

وشهدت القائمة الأخيرة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب الوطني خورخي بينتو استبعاد عدد من النجوم للاصابة ايضا، منهم لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، ونجما شباب الأهلي أحمد خليل وماجد حسن.

وأعلن اتحاد الكرة أمس، عبر حسابه الرسمي عن استبعاد أحمد خليل ومغادرته معسكر الأبيض المقام حالياً بدبي، وأكد أن الفحوص الطبية أثبتت وجود إصابة في العضلة الخلفية للاعب وحاجته إلى العلاج والراحة لفترة تراوح من أسبوع إلى 10 أيام‫.‬ وعلمت ‫«‬الإمارات اليوم‫» أن لاعب وسط شباب الأهلي والمنتخب الوطني ماجد حسن، قد تم استبعاده أيضاً من قائمة المنتخب بسبب إصابة في العضلة الخلفية تحتاج إلى وقت للعلاج، وهو ما جعله خارج قائمة المنتخب‫.‬

ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية في نهاية المعسكر الجاري، ستكون أمام أوزبكستان 12 أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استدعى للمعسكر الحالي 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، إسماعيل أحمد، وليد عباس، فارس جمعة، يوسف جابر، سالم راشد، خميس إسماعيل، ماجد سرور، طارق أحمد، محمد العطاس، أحمد برمان، فابيو دي ليما، جاسم يعقوب، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، خالد باوزير، طحنون الزعابي، خليل الحمادي، كايو كانيدو، حارب عبدالله سهيل، علي مبخوت، أحمد خليل، سبيستيان تيغالي.

مفاجأتان في القائمة

شهدت قائمة المنتخب الوطني التي تخوض معسكر دبي مفاجأتين، إذ تم ضم لاعبي شباب الأهلي والوحدة حارب عبدالله وطحنون الزعابي، وهما من اللاعبين الصغار المنضمين لأول مرة، ضمن سياسة الجهاز الفني لإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين الصغار لتطعيم قائمة الأبيض بالمواهب الجديدة.

الأبيض يواجه سورية في نوفمبر

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب السوري أكد مواجهة الإمارات في المعسكر القادم لنسور قاسيون في دبي، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل ضمن إعداد المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في حين تبحث لجنة المنتخبات تأمين إقامة مباراة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض تنظيم مباراة ودية بين الأبيض وسورية خلال الفترة الحالية، لكن إلغاء منتخب سورية معسكره في الإمارات حال دون إقامة المباراة.

عموري تعرض لكدمه قوية في الركبة نفسها، التي أجرى فيها عملية الرباط الصليبي.

أحمد خليل يحتاج إلى العلاج والراحة لفترة تراوح من أسبوع إلى 10 أيام‫.‬

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