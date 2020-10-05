«عمومية اليد» تعقد اليوم لتزكية 9 أعضاء مرشحين

المصدر: جوني جبور - دبي

يعقد اتحاد اليد في الرابعة والنصف من عصر اليوم، في دبي «الجمعية العمومية الانتخابية»، التي ستشهد تزكية قائمة المرشحين لشغل المناصب التسعة، وتولي إدارة مجلس الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024.

وأعلنت لجنة انتخابات اتحاد كرة اليد، في 29 سبتمبر الماضي، القائمة النهائية للمرشحين التسعة في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة، في قائمة جاءت على أعداد المقاعد المخصصة للاتحاد ذاتها، ممثلة في ترشيح الأمين العام الحالي للاتحاد نبيل عاشور منفرداً على منصب الرئيس، بجانب ترشيح ثمانية أعضاء، هم عبدالله سعيد مرشح نادي العين، ناصر سالم (مليحة)، داوود محمد (دبا الحصن)، عدنان فرج (الذيد)، سعود إبراهيم (شباب الأهلي)، فيصل حسن (النصر)، عبدالسلام ربيع (الوصل) وأنيسة الشدادي على المقعد النسائي بالاتحاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news