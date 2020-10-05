«باديس دي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصد الجواد «باديس دي» لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأميركية الثامنة، التي أقيمت أول من أمس في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية ضمن أجندة سباقات النسخة الـ27.

وقال بيان صحافي: «نجح البطل البالغ من العمر تسع سنوات من الفوز بلقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشواره بعد الفوز في سباق نسخة 2016، ليرفع رصيد انتصاراته إلى 27 فوزاً من أصل 47 مشاركة، ويعود باديس دي للمالك جين تيوتش، ويشرف على تدريبه نيكول روجيري وتحت قيادة الفارس أليكس سينترون».

وشهد السباق تنافساً محتدماً بين الخيول الـ12 المشاركة التي تمثل نخبة مرابط ومزارع الخيل العربي في أميركا، في السباق الذي أقيم لمسافة 1700 متر «جروب 1» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائز السباق (100 ألف دولار)، واستطاع البطل قطع مسافة السباق بزمن 1:54:66 دقيقة، وحل ثانياً بفارق نصف طول «اب تاون كرويز ديركتور»، وجاء بالمرتبة الثالثة «اب تاون ساندي جيرل».

وفي ختام السباق قام ممثل سفارة الدولة في واشنطن عبدالرحمن النعيمي، ورئيسة نادي سباقات الخيل العربية في أميركا سوزان ماير، بتقديم الكؤوس لمالك ومدرب وفارس الجواد باديس دي.

من جانبه، قال مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «فخورون بقيمة المنجزات المهمة التي حققها سباق المحطة الأميركية وسط ظروف المرحلة الراهنة التي أكدت حرصنا الكبير والتزامنا اتجاه اتحادات وجمعيات الخيل العربية في البلدان كافة ومواصلة رحلة دعمنا المستمر للملاك والمربين بجميع دول العالم، انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح».

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