راشد الظاهري.. أفضل سائق شاب في «كارتينغ إيطاليا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل نجم سباقات سيارات «الكارتينغ»، البطل الإماراتي راشد الظاهري، تألقه في مضامير السباقات بإيطاليا، حيث حقق لقب أفضل سائق عن فئة الشباب (جونيور) في موسم البطولة الإيطالية (X30). وختم الظاهري سلسلة نجاحاته بالفوز قبل أيام في الجولة الرابعة من بطولة إيطاليا للكارتينغ، والتي أقيمت

على حلبة أدريا. وعلى الرغم من الأجواء الممطرة، فقد تمكن الظاهري من تحقيق الفوز، ليعتبر أحد أبرز النجوم الصاعدين في هذه الرياضة.

وقال مدرب الظاهري، الإيطالي فاوتسو إيبوليتي، في تصريح صحافي: «أصبح راشد الآن أفضل سائق عن فئة الجونيور في موسم البطولة الإيطالية، وهو تقدم ممتاز، خصوصاً مع منافسين من مستوى صعب، من فئة الناشئين 11-14 سنة X30. وقدراته الطبيعية وتصميمه تتقدم إلى مستويات أعلى».

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