المنتخب يستعدّ لأيام «فيفا» بـ29 لاعباً.. وعموري خارج الحسابات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خورخي لويس بينتو، أمس، قائمة جديدة للأبيض من 29 لاعباً، تحضيراً للمعسكر الداخلي في دبي من الثالث إلى 12 الجاري، ضمن «أيام فيفا»، وفي إطار الاستعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة «كورونا».

وشهدت القائمة عودة لاعب العين، كايو كانيدو، الذي غاب عن المعسكر السابق بسبب إصابته بـ«كورونا».

وشهدت القائمة كذلك ضم ماجد سرور وعادل الحوسني وحارب سهيل، وطحنون الزعابي وخليل الحمادي ومحمد العطاس، فيما يغيب عن المنتخب أيضاً لظروف الإصابات وعدم الجاهزية عمر عبدالرحمن وعبدالله رمضان، وعلي صالح وماجد حسن. وضمت القائمة 29 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، إسماعيل أحمد، وليد عباس، فارس جمعة، يوسف جابر، سالم راشد، خميس إسماعيل، ماجد سرور، طارق أحمد، محمد العطاس، أحمد برمان، فابيو دي ليما، جاسم يعقوب، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، خالد باوزير، طحنون الزعابي، خليل الحمادي، كايو كانيدو، حارب عبدالله سهيل، علي مبخوت، أحمد خليل وسبيستيان تيغالي.

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام منتخب أوزبكستان في 12 الجاري، وتقوم لجنة المنتخبات بمحاولات لتأمين مباراة دولية ودية تسبق مواجهة أوزبكستان على أن تكون يوم الثامن من الشهر الجاري، وذلك بعد اعتذار المنتخب الكويتي عن خوض المواجهة الودية التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

ويبدأ المنتخب تجمعه مساء غد، على أن يؤدي تدريباته اليومية بملعب حميد الطاير بنادي النصر، ويأتي المعسكر استكمالاً لبرنامج الإعداد، الذي انطلق في نهاية يوليو الماضي، بتجمع داخلي في العين لمدة 12 يوماً، أعقبه معسكر خارجي في العاصمة الصربية بلغراد لمدة 14 يوماً، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية، والاكتفاء بخوض تجربة ودية وحيدة أمام أحد الأندية الصربية. وأنهى اتحاد كرة القدم كل الإجراءات الخاصة بالمعسكر وفقاً للبروتوكول المعتمد، حيث خضع كل أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين للفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم.

تُجري لجنة المنتخبات محاولات لتأمين مباراة ودية تسبق لقاء أوزبكستان، وتقام في الثامن من الشهر الجاري.

معسكر المنتخب ينطلق غداً، ويستمر حتى 12 الجاري.

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