29 لاعبا في قائمة المنتخب الجديدة وعموري خارج الحسابات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خورخي لويس بينتو قائمة جديدة للمنتخب للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي خلال الفترة من الثالث حتى 12 الجاري ضمن "أيام فيفا" استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا .

وضمت القائمة 29 لاعباً هم : علي خصيف ، خالد عيسى ، عادل الحوسني ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، خليفة الحمادي ، محمد مرزوق ، إسماعيل أحمد ، وليد عباس ، فارس جمعة ، يوسف جابر ، سالم راشد ، خميس إسماعيل ، ماجد سرور ، طارق أحمد ، محمد العطاس ، أحمد برمان ، فابيو دي ليما ، جاسم يعقوب ، بندر الإحبابي ، خلفان مبارك ، خالد باوزير ، طحنون الزعابي ، خليل الحمادي ، كايو كانيدو ، حارب عبدالله سهيل ، علي مبخوت ، أحمد خليل وسبيستيان تيغالي .

ويغيب عن صفوف المنتخب في معسكر دبي عدداً من اللاعبين الذين تواجدوا في معسكر صربيا لظروف الإصابات وعدم الجاهزية منهم عمر عبدالرحمن وعبدالله رمضان وعلي صالح وماجد حسن .

ويخوض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان يوم 12 أكتوبر ، وتقوم لجنة المنتخبات بمحاولات لتأمين مباراة دولية ودية تسبق مواجهة أوزبكستان في الثامن من ذات الشهر بعد اعتذار المنتخب الكويتي عن خوض المواجهة الودية التي كانت مقررة في ذات اليوم .

ويبدأ المنتخب تجمعه مساء يوم غد السبت على أن يؤدي تدريباته اليومية بملعب حميد الطاير بنادي النصر.

ويأتي المعسكر استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي انطلق في نهاية شهر يوليو الماضي بتجمع داخلي في مدينة العين لمدة 12 يوماً أعقبه معسكر خارجي في العاصمة الصربية بلغراد لمدة 14 يوماً ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية والاكتفاء بخوض تجربة ودية وحيدة أمام أحد الأندية الصربية.

وأنهى اتحاد كرة القدم كافة الإجراءات الخاصة بالمعسكر وفقاً للبروتوكول المعتمد، حيث خضع كافة أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم .

من جهته عقد الجهاز الإداري للمنتخب الوطني اليوم الخميس اجتماعاً تنسيقياً بمقر الاتحاد في دبي

حضره مشرف المنتخب محمد عبيد حماد ومدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية عبدالقادر حسن ومدير المنتخب ياسر سالم مدير المنتخب و وإداري المنتخب خالد الكعبي والمسؤول الإعلامي للمنتخب سالم النقبي وحسان فهد رئيس قسم المنتخبات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالتجمع والإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة المعسكر طبقاً للبروتوكول المحدث .

في المقابل عقد خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني لوضع البرنامج الخاص بهذا المعسكر الذي سيشمل أداء تدريبات يومية ومحاضرات نظرية وفنية ، كما تم استعراض التقارير الفنية والطبية للاعبين الذين تم استدعائهم.

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