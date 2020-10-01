الحوسني: متشوقون لانطلاق الموسم وندعو الجميع لمراعاة الإجراءات الاحترازية

المصدر: منصور السندي - دبي

يترقب الجمهور الرياضي انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بمسابقة كأس الخليج العربي، من خلال الجولة الأولى المقررة يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، وينتظر أن يقوم اتحاد الكرة بتعميم بروتوكول المباريات المعدل على الأندية حال اعتماده رسمياً من قبل الجهات المختصة، ووفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن المباريات ستُقام دون حضور جماهيري في المدرجات.

ويأتي استئناف المسابقات الرسمية بعد توقف دام 207 أيام منذ تجميد النشاط في 15 مارس الماضي، وكان قد تم أخيراً - خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للدولة - الإعلان عن عودة النشاط الرياضي في الدولة بإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جهته، قال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «نتقدم بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة وخط دفاعنا الأول على جهودهم في التصدي للجائحة، كما نشكر الجهات المختصة وفريق عمل الرابطة واتحاد الإمارات لكرة القدم على مجهوداتهم المتواصلة في الفترة الماضية للعمل على عودة النشاط الرياضي، فالموسم الرياضي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة ببطولة كأس الخليج العربي، ثم مسابقة دوري الخليج العربي».

وأضاف: «نتطلع إلى موسم مملوء بالتشويق والندية بين الفرق المشاركة، وندعو الجميع إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية واتباع البروتوكول الخاص بالمباريات، لضمان السلامة لجميع منتسبي قطاع كرة القدم والحد من انتشار فيروس كورونا. نحن مستعدون لانطلاق المنافسات، ونتمنّى التوفيق للأندية المشاركة».

دوري الخليج العربي 16 الجاري

يبدأ دوري الخليج العربي منافساته في 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً وتُقام الجولة الأولى يومي 16 و17 الجاري، حيث يستضيف الوحدة في الجولة الأولى نظيره حتا في السادسة والربع مساءً، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في التوقيت نفسه، ويلتقي الفجيرة والشارقة في التاسعة مساءً، والوصل وبني ياس في التوقيت ذاته، فيما سيشهد اليوم الثاني للجولة إقامة ثلاث مباريات. وتُقام مباراتان في السادسة والربع مساء؛ الأولى تجمع اتحاد كلباء وشباب الأهلي، والتانية تقام بين العين وخورفكان، وتختتم الجولة بمواجهة النصر لفريق الجزيرة في التاسعة مساءً. وتختتم مباريات الدور الأول للدوري بإقامة الجولة 13 يومي الرابع والخامس من يناير المقبل.

دوري الهواة 13 نوفمبر

حدد اتحاد الكرة 13 نوفمبر المقبل موعداً لانطلاقة دوري الدرجة الأولى وتختتم المسابقة في 24 أبريل المقبل، ويشارك في المنافسات 11 فريقاً هي: الإمارات، دبا، العروبة، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون، مصفوت والبطائح.

ويلتقي في الجولة الأولى مسافي مع التعاون ومصفوت مع دبا الحصن والذيد مع الإمارات والبطائح مع الحمرية ودبا مع العروبة.

التصفيات التمهيدية للكأس

تنطلق التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى من التاسع أكتوبر الجاري وحتى السابع من نوفمبر المقبل، إذ يلتقي الحمرية مع دبا الحصن والعربي مع البطائح والإمارات مع التعاون في المجموعة الأولى، ويلتقي في المجموعة الثانية دبا مع الذيد ومصفوت مع مسافي.

كأس الخليج العربي

تنطلق المسابقة بنظامها الجديد، إذ تُقام الأدوار التمهيدية من جولتين يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، ثم الثانية في 12 و13 نوفمبر المقبل، وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي والنصر بطل كأس الخلج العربي للدور ربع النهائي مباشرة. وستشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف اتحاد كلباء فريق الجزيرة في السادسة والنصف مساءً ويلتقي حتا وبني ياس في التوقيت نفسه، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الفجيرة وعجمان في التاسعة مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة، يستضيف شباب الأهلي نظيره الظفرة في السادسة والنصف، ويحل خورفكان ضيفاً على العين في التوقيت نفسه، وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة لفريق الوصل في التاسعة مساءً.

دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

تُقام مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة يومي الخامس والسادس من ديسمير المقبل، ويلتقي خلالها الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي حامل اللقب مع النصر، بينما يواجه الشارقة حامل لقب بطولة الدوري فريق حتا، فيما يواجه العين أول المجموعة الثانية في تصفيات دوري الدرجة الأولى، في حين يلتقي اتحاد كلباء مع أول المجموعة الأولى لتصفيات الدرجة الأولى، ويلعب الوصل مع خورفكان والفجيرة مع بني ياس وعجمان مع الظفرة.

وتُقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 21 و22 ديسمبر المقبل.

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مارس الماضي شهد آخر المنافسات في كرة القدم الإماراتية.

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