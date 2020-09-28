اتحاد الكاراتيه يختتم دورة الحكام لغير الناطقين بـ «العربية»

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، دورة الحكام الجدد لغير الناطقين باللغة العربية، التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» وامتدت ليومين، وشهدت مشاركة 12 دارساً.

وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي في تصريحات صحافية: «الدورة تأتي ضمن أنشطة اتحاد اللعبة المدرجة والمعلن عنها سابقاً، والهادفة إلى مواصلة تطوير مستوى الحكام المنضوين تحت مظلة الاتحاد سواء من العرب أو المقيمين على ارض الدولة من الجاليات الأجنبية».

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