7.6 ملايين مشاهدة لنزال أديسانيا وكوستا في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دخلت أبوظبي تاريخ «يو إف سي» برقم قياسي جديد خلال استضافتها منافسات اللعبة القتالية القصوى على جزيرة ياس، إذ سجل النزال الرئيس بين المقاتلين إزرايل أديسانيا وباولو كوستا أعلى نسبة مشاهدة عالمياً، بحصوله على أكثر من 7.6 ملايين مشاهدة، متجاوزاً فيديو المواجهة بين حبيب نورمحمدوف وكونر ماك غريغور عام 2018 بنحو 1.5 مليون مشاهدة.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان، أمس: «بعد النجاح المطلق لمنافسات جزيرة النزال في دورتها الأولى في يوليو الماضي، سجلت الدورة الثانية للبطولة أول إنجازٍ لها بكونها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولتي (يو إف سي) متعاقبتين في المدينة نفسها خارج لاس فيغاس، وهي (يو إف سي 253) و(يو إف سي 254)».

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