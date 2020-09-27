إلغاء "الصالات الآسيوية".. واحتفاظ الإمارات بحق تنظيم النسخة المقبلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف عضو لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات والشاطئية، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات خميس الشامسي بأن الاتحاد القاري قرر إلغاء نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس الأندية أبطال الدوري التي كان مقرر أن يستضيفها نادي شباب الاهلي في دبي خلال يوليو الماضي، وإقامة النسخة الجديدة في ديسمبر المقبل مع الاحتفاظ بحق الإمارات في الاستضافة والتنظيم.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «أما بالنسبة للدورات التدريبية فغنها ستتواصل في المواعيد التي حددت سابقا».

وأضاف بمناسبة اختتام البرنامج الثقافي التطويري لكرة قدم الصالات في الوطن العربي مساء أمس: «أتوجه بالشكر الى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات لدعمهما البرنامج التطويري الذي امتد قرابة أربعة شهور بمشاركة كوكبة من أبناء اللعبة في الوطن العربي».

وأوضح «مشروع تطوير الكوادر العربية لن يكون نهاية مبادرات كرة القدم للصالات، خصوصاً بعد النجاح الذي حققته الاتحاد السوداني بإطلاق أول دوري لكرة القدم للصالات تزامنا مع انطلاق البرنامج التطويري وايضا اسهم البرنامج في تشجيع الجزائر على تنظيم أول دورة تأهيل للحكام».

وختم: «تستعد لجنة كرة القدم للصالات إلى إطلاق مشروعين مهمين للمرة الأولى في المنطقة، سيتم الإعلان عنهما بعد الحصول على الموافقات الرسمية».



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