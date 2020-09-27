تمديد فعاليات «عالم دبي للرياضة» شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي اليوم عن استمرار فعاليات «عالم دبي للرياضة» هذا العام لمدة شهرين إضافيين لتنتهي في 29 نوفمبر المقبل، نظراً للطلب المتزايد على حجز القاعات لممارسة الرياضة في الملاعب باستمرار.

جاء ذلك في بيان صحافي أمس.

وجاء في البيان: «قام مركز دبي التجاري العالمي بتحويل قاعاته إلى ملاعب رياضية مفتوحة أمام جميع عشاق الرياضة للاستمتاع باللعب والتدريب والتنافس في ما بينهم في قاعات مكيفة وآمنة ومريحة، وقد ظهرت مرونة الموقع بوضوح في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا، إذ وفّر بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين للاستمرار في عيش نمط حياة نشيط، وتماشياً مع قواعد وإرشادات الصحة والسلامة الصارمة لحكومة دبي، فقد قام (عالم دبي للرياضة) بتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة بنجاح لضمان سلامة اللاعبين والزوار والمجتمع ككل».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «أدت جائحة (كورونا) منذ بدايتها إلى تعطيل العديد من جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك الرياضة والنشاط البدني، لذلك قمنا خلال هذا الوقت بالتركيز على خلق بيئة آمنة تمكّن الناس من مزاولة النشاط البدني، مع توفير مساحة كافية بما يتماشى مع تطبيق متطلّبات التباعد الاجتماعي».

وأضاف: «مركز دبي التجاري العالمي يدعم الرؤية الشاملة لدبي للترويج لنمط حياة صحي ونشيط، وإنه ليسعدنا تمديد هذه الدورة من (عالم دبي للرياضة)، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للجميع».

وقال البيان: «شهد (عالم دبي للرياضة) هذا الصيف مشاركة عشّاق الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات، وقامت الأكاديميات بتوفير مخيمات التدريب في العديد من اللعبات الرياضية، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكريكيت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس، وتنس الطاولة، وحظيت الدورة الحالية بحضور مجموعة من مشاهير الرياضة إلى ملاعب عالم دبي للرياضة هذا العام، منهم حارس مرمى إيطاليا وإنترميلان السابق والتر زينغا، وأسطورة كرة القدم الخماسية البرازيلي فالكاو، وأسطورة كرة السلة اللبناني فادي الخطيب».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «نجح عالم دبي للرياضة في جمع كل عشّاق الرياضة، ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في تعزيز نشر نمط الحياة الصحي بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء».

• حظيت الدورة الحالية بحضور مجموعة من مشاهير الرياضة، مثل والتر زينغا، وفالكاو، وفادي الخطيب.

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