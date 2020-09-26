صحيفة صينية: النصر يتفق على ضم لاعب إسرائيلي لثلاث سنوات

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكدت صحيفة "تشينهوا" الصينية، وكذلك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يغادر لاعب وسط غوانزهو الصيني، الإسرائيلي من أصول عربية ضياء السبع إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في الإمارات ضمن صفوف فريق النصر، بعد الاتفاق على التعاقد معه لثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة الصينية إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، سيتقاضى نحو 3 ملايين دولار أمريكي سنويا، وأشارت إلى أن رغبته القوية بالانتقال إلى دوري الخليج العربي، والعيش في دبي تحديدا، كان سببا مهما في سماح ناديه الصيني بانتقاله إلى النصر.يذكر أن ضياء السبع يلعب في خط الهجوم، والتحق بفريق غوانزهو في يناير 2019، وأحرز له 18 هدفًا في 36 مباراة. ونشر اللاعب أمس على حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة له وهو في الطائرة، قائلا إنه في طريقه إلى دبي، ليزيد التأكيد على قرب انتقاله إلى النصر.

وسبق لضياء السبع أن فاز بلقب هداف الدوري الاسرائيلي في 2018 بـ24 هدفا، وكذلك بجائزة افضل لاعب في الموسم نفسه، كما لعب للعديد من الأندية في إسرائيل قبل الانتقال إلى الدوري الصيني. ومن جانب آخر، أكد نادي النصر لـ"الإمارات اليوم" أن الإعلان عن أي تعاقد رسمي مع اللاعبين الأجانب سيكون عن طريق المركز الإعلامي للنادي، رافضا التعليق على خبر ضم اللاعب ضياء السبع. يذكر أن النصر تعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريان ميندز، قادماً من الشارقة وأبقى على الهولندي كواس، والبرتغالي توزي، وفي انتظار التعاقد مع لاعب أجنبي رابع لم يتم الإعلان عنه رسمياً حتى الآن.

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