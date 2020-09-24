العين يودع أبطال آسيا بفوز معنوي على النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق العين اليوم في كسر سلسلة نتائجه السلبية في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي استمرت 13 مباراة متتالية بدون تحقيق الفوز، وذلك بعد أن حقق فوزا معنويا على النصر السعودي في ختام الدور الأول للمجموعة الرابعة.

وجاء هدف الفوز للعين عن طريق التوغولي لابا كودجو في الشوط الأول ليحصد الزعيم أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويصل إلى النقطة الخامسة، مودعاً البطولة من دور المجموعات في هذه النسخة الأستثنائية.

وسيطر العين على الشوط الأول، ووصل إلى مرمى النصر الذي قام بإراحة أغلب لاعبيه الأساسيين استعداداً لدور الـ 16 بعد تأكد صعوده.

واستغل الزعيم ذلك ونجح في السيطرة على شوط لم يصل فيه النصر إلى مرمى العين إلا مرة واحدة فقط، وسجل العين الهدف بعد ركلة ركنية لعبها بندر الأحبابي، وسقطت داخل منطقة الجزاء حاول مدافع النصر تشتيت الكرة، لكنها اصطدمت بلاعب العين لابا، واستقرت في الشباك. وفي الشوط الثاني حاول النصر إلى الوصول إلى مرمى العين وإحراز التعادل، لكن حارس العين خالد عيسى تألق في المباراة.

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