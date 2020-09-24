«النابودة للسيارات» ترعى النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وقّعت شركة النصر لكرة القدم اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة النابودة للسيارات، يقتضي بموجبها توفير الموزع الحصري لـ«أودي» في دبي والإمارات الشمالية، مجموعة من طرز السيارة لأعضاء الفريق الأول للعميد.

وقالت شركة النصر في بيان أمس: «وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لشركة النصر، سعيد العامري، والمدير العام لشركة النابودة للسيارات علي سيف النابودة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر، طارق الجناحي، وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عادل شاكري، وعضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، علي المطوع».

من جهته، أعرب العامري عن اعتزاز نادي النصر بإبرام اتفاقية الرعاية مع شركة النابودة للسيارات، التي تعد من المؤسسات الوطنية المتميزة، وقال: «العميد حريص على عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من موارد النادي وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية».

من جهته، شدد النابودة على أن الرياضة عموماً، وكرة القدم بشكل خاص، تلعب دوراً مهماً للغاية في عالم «أودي»، وقال: «إنها مناسبة للتعاون مع العميد، أول نادٍ تأسس في الدولة، ونتطلع إلى هذا التعاون المميز بين (النابودة للسيارات) وشركة النصر لكرة القدم».

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