أبوظبي تستقبل نجوم منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت العاصمة أبوظبي استقبال النجوم المشاركين في منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، وذلك قبيل انطلاق البطولة في جزيرة ياس في الفترة من 27 الجاري حتى 25 أكتوبر المقبل. ووصل المقاتل البرازيلي باولو كوستا وخصمه النيجيري أديسانيا إلى فندق دبليو- أبوظبي، ضمن المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية البطولة، وذلك استعداداً للمشاركة في نزال «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا»، الذي يقام 27 الجاري.

وينضم النجمان، إلى كل من جان بلاتشوفيتز ودومينيك ريس، اللذين سيتنافسان خلال الفعالية المشتركة للنزال الرئيس لفئة الوزن الثقيل الخفيف. ووصل كذلك كاي كارا فرانس، وخوان إسبينو، وحكيم داوود، بالإضافة إلى المقاتلة كيتلين فييرا. وتلقى جميع الرياضيين إحاطة سريعة حول إجراءات الصحة والسلامة قبل دخولهم فترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 48 ساعة في مقار إقامتهم، وذلك في إطار تدابير الصحة والسلامة الصارمة المعتمدة تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وبعد إجراء اختبارين للكشف عن «كوفيد-19»، أحدهما قبل مغادرة بلادهم، والثاني فور وصولهم إلى أبوظبي، أجرى جميع الرياضيين الاختبار مرة ثالثة ليتسنى لهم مغادرة غرفهم الفندقية والتحرك في المنطقة الآمنة المخصصة لفعالية العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» في جزيرة ياس؛ علماً بأن جميع المتواجدين ضمن المنطقة الآمنة يخضعون لاختبارات دورية تشرف عليها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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