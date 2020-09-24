الشارقة يتسلح بمعنويات «السداسية» ويطلب «العبور» من بيروزي

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

يخوض فريق الشارقة لكرة القدم اليوم مواجهة حاسمة في سعيه لبلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وذلك حين يواجه بيروزي الإيراني الساعة الـ10 مساء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الختامية للدور الأول عن المجموعة الثالثة. ولا بديل عن الفوز بالنسبة للشارقة أو التعادل بهدفين لمثلهما إن أراد حسم التأهل بيده دون انتظار نتائج المباراة الأخرى التي تجمع الدحيل القطري مع التعاون السعودي. ويتفوق الشارقة على بيروزي بفارق الأهداف، لكنه تعادل معه في الشارقة 2-2 في لقاء الذهاب.

ويدخل الشارقة متسلحاً بمعنويات السداسية التاريخية التي سجلها في شباك التعاون السعودي في لقاء الجولة الرابعة، وقبلها رباعية في شباك الدحيل في الجولة الثالثة. ولاتزال هذه المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات بالنظر إلى تقارب نقاط الفرق الأربعة. ويتصدر الدحيل المجموعة الثالثة بتسع نقاط، ثم بيروزي ثانياً بسبع نقاط، مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة مع الشارقة الثالث بعدد النقاط نفسه، بينما التعاون رابعاً بست نقاط. ويقف الشارقة أمام سيناريوهين للتأهل، الأول يفوز بأي نتيجة ويحسم البطاقة مباشرة، بينما عليه التعادل بـ2-2 على الأقل ليستفيد من فارق الأهداف ويتأهل على حساب بيروزي. في المقابل، يكفي التعادل ليتأهل الدحيل رسمياً، بينما خسارته تجعله ينتظر نتيجة لقاء الشارقة وبيروزي، ففي حال تعادُل الفريقين، يتأهل الدحيل، بينما في حال فوز التعاون بهدف صفر يتأهل كونه فاز على الدحيل ذهاباً 2-صفر.

ويتسلح الشارقة، الذي يخطط لتكرار سيناريو مباراته الماضية أمام التعاون، بالمعنويات العالية للاعبيه، بعد الانتصار التاريخي الذي حققه الفريق على التعاون في المباراة الماضية بستة أهداف نظيفة.

ويعوّل مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري على القوة الهجومية الضاربة لفريقه الذي بات يصنف بأنه يملك أفضل هجوم في البطولة، بعدما سجل 13 هدفاً في خمس مباريات، منها 10 أهداف في مباراتين أمام الدحيل والتعاون.

وأحدث المهاجم ويلتون سواريز، الذي ينتظره الجميع ليكرر سيناريو تألقه في مباراة التعاون، فارقاً كبيراً في صفوف الشارقة، إذ سجل «هاتريك» من سداسية الشارقة في التعاون.

سيناريوهات التأهل

-الشارقة يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 2-2 على الأقل.

-التعادل بأقل من 2-2 يؤهل بيروزي.

-الفوز أو التعادل يؤهل الدحيل أمام التعاون.

-فوز التعاون بأي نتيجة يؤهله كونه متفوقاً على الدحيل في المواجهات

المباشرة.

العين يؤدي «الواجب الآسيوي» في مواجهة النصر السعودي

يختتم فريق العين، اليوم، مشواره في أبطال آسيا بمواجهة النصر السعودي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة، وذلك الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات. وستكون المباراة لتأدية الواجب، بعد أن فقد فرصته تماماً في بلوغ دور الـ16. وحسم فريقا النصر والسد التأهل على حساب العين وسباهان.

واكتفى العين بنقطتين فقط في هذه المجموعة، ليقبع في المركز الأخير.

ولم تشهد استعدادات العين أي شيء جديد، حيث حرص المدرب بيدرو على إجراء تدريبات على فترتين، صباحية في صالة الجيم ومسائية في الملعب، وحرص على راحة اللاعبين الذين خاضوا المباريات الثلاث الماضية، كما شهدت التدريبات عودة محمد عبدالرحمن، الذي غاب عن مواجهة سباهان الإيراني.

طريقة حسم التأهل

حدد الاتحاد الآسيوي معايير التأهل إلى الدور الثاني، إذ المعيار الأساسي هو حصد الرصيد الأعلى من النقاط، لكن في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة والعدد الأكبر من النقاط بين الفريقين المعنيين، ثم فارق الأهداف في مباراتي الفريقين.

وإذا استمر التعادل يتم تطبيق معايير المواجهات المباشرة للمجموعة ككل، وفارق الأهداف في جميع النتائج والعدد الأكبر من الأهداف المسجلة، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح في حال وجود كلا الفريقين على أرض الملعب.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الدحيل (9 نقاط - 0 أهداف).

2- بيروزي (7 نقاط - 1-).

3- الشارقة (7 نقاط - 6+).

4- التعاون (6 نقاط - 5-).

مواجهتا الذهاب

الشارقة 2-2 بيروزي

التعاون 2-صفر الدحيل

- «الملك» سجل في آخر مباراتين على الدحيل والتعاون 10 أهداف.

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