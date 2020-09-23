تأجيل "عمومية انتخابات السباحة" بطلب من الاتحاد الدولي

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد اتحاد الإمارات للسباحة اليوم أنه سيتم تأجيل عقد الجمعية العمومية الانتخابية، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 21 أكتوبر المقبل، بناء على طلب من الاتحاد الدولي للسباحة. وأكد أمين عام اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي لـ"الأمارات اليوم" أن الاتحاد الدولي لاتحاد السباحة خاطب الاتحاد من أجل تأجيل الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك إلى أن يتم اعتماد التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية للاتحاد مطلع الشهر الحالي.

وبناء على رسالة (دولي السباحة) فإنه كان من المفترض أن يتم مخاطبة الاتحاد الدولي بالتعديلات الجديدة قبل 60 يوما من عقد الانتخابات، وبناء عليه طلب الاتحاد الدولي تأجيل الانتخابات إلى أن يتم اعتماد التعديلات الجديدة. وقال الوهيبي إنه تم تحديد 21 أكتوبر المقبل للرد على الاتحاد الدولي، عقب مناقشة التعديلات الجديدة.

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