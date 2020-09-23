العنبري: أثق في قدرة لاعبي الشارقة على تجاوز بيروزي

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، عبدالعزيز العنبري أهمية مباراة بيروزي في ختام الدور الأول من دوري أبطال آسيا غدا. وقال إنها تمثل صعوبة كبيرة للفريقين، خاصة وأن نتيجتها حاسمة في التأهل إلى دور الـ16. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي: أثق في قدرة لاعبي الشارقة على تجاوز بيروزي".

وشدد على أهمية أن يؤدي الشارقة المباراة بشكل أفضل من مبارياته الثلاث السابقة كون الفوز في هذا اللقاء حاسم في التأهل دون انتظار نتيجة المباراة الاخرى بين الدحيل والتعاون في المجموعة الثالثة.

يذكر أن الفوز يكفي الشارقة للتأهل، والتعادل كذلك لكن بنتيجة 2-2 على الأقل، كونه سبق وتعادل مع بيروزي ذهابا في الشارقة 2-2، ما يعد ميزة للفريق الايراني من خلال الهدف خارج الأرض، بينما يتفوق الشارقة في فارق الأهداف. ويتصدر الدحيل المجموعة بـ9 نقاط، و7 لكل من بيروزي والشارقة، و6 للتعاون.

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