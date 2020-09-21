«رامز العزيز» يحلق بكأس زايد في سردينيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز الجواد «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، بلقب سباق كأس زايد «قوائم»، فيما توج «بلاد» لـ(تي اس أي) بطلاً لسباق كأس الوثبة، أول من أمس، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

وقال بيان صحافي: «خطف (رامز العزيز) بإشراف اندو بوتي، وقيادة انطونيو فريزو، اللقب البالغ جائزته 25.300 يورو، بفارق عنق عن (انتارس ديل ما) بقيادة ميكول اراس، وقطع البطل المنحدر من نسل (أكبر)، مسافة السباق وطوله 2400 متر، في زمن وقدره 2:46:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث (زوي دو جالوريا) بقيادة ماريو سانا».

وتفوق المهر الناشئ «بلاد» بإشراف مارياتينا وقيادة الساندرو فيوري، بفارق ثلاثة أطوال عن منافسه «بيل شاستار» بقيادة اندريا فريزو، ليفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة).

وسجل البطل البالغ من العمر ثلاث سنوات، زمناً وقدره 1:52:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «بونتا ساردا» بقيادة مورو نينو.

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