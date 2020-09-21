انطلاق «دواثلون الشارقة الافتراضي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت أمس، فعالية «دواثلون الشارقة الافتراضي» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس ياسر الدوخي، في بيان صحافي، أن: «الفعالية تستهدف 500 مشارك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/vd، واستكمال المسافة المطلوبة لسباق الدواثلون وهو سباق يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، حيث يبدأ بالجري لمسافة خمسة كيلومترات ثم ركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً وينتهي بالجري أيضاً لمسافة 2.5 كيلومتر، ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة، وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة».

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