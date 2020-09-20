العنبري: مواجهة الشارقة أمام التعاون السعودي لن تكون سهلة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن المواجهة المرتقبة لفريقه غدا الإثنين أمام فريق التعاون السعودي ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض، مشددا على أن الشارقة بعدما دخل حسابات المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل يدخل مباراتيه الأخيرتين في البطولة أمام التعاون وبيروزي الإيراني برغبة كبيرة في مواصلة التقدم وتحقيق الانتصارات ، معتبرا أن ذلك يتطلب الكثير من التركيز والحضور الذهني العالي، علما أن الشارقة كان قد فاز في المباراة الماضية أمام الدحيل وقفز برصيده إلى أربع نقاط منعش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل ".

وأضاف العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأحد" المدرب الجديد لفريق التعاون السعودي باتريس كارتيرون صاحب خبرة كبيرة وسجل حافل، وعادةً يحرص اللاعبون على تقديم الأفضل عند قدوم مدرب جديد للفريق، إلا أن ما يهمنا هو وضع فريقنا وتركيزه خلال المباراة التي لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض".

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