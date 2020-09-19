الأرجنتيني كارتابيا يعود إلى «فرسان دبي»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أعلن اللاعب الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، عودته إلى شباب الأهلي، قادماً من ديبورتيفو لاكورونا، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي، في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام).

ونشر كارتابيا، على خاصية «ستوري» صورته مرتدياً قميص شباب الأهلي، وعلق عليها قائلاً: «لقد عدت»، قبل أن يعيد نشر عدد من التهاني، التي تلقاها من جمهور «فرسان دبي» بمناسبة عودته إلى الفريق.

وبذلك، سيكمل كارتابيا قائمة اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي، التي تضم في المسابقات المحلية كلاً من: البرازيلي ليوناردو دي سوزا، والإسباني بيدرو كوندي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، بينما قد يتم قيد اللاعب الأرجنتيني بدلاً من ليوناردو، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الفريق لفترة طويلة، على أن يستمر لاعب فريق تحت 21 سنة، البرازيلي لياندرو، كأجنبي رابع في الدور الأول من دوري الخليج العربي.

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