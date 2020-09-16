"العربي للمبارزة" يتحمل نفقات الاتحاد الفلسطيني بالبطولات العربية

المصدر: وام

وجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة بدعم الاتحاد الفلسطيني للعبة من خلال ايفاد خبير فني لتأهيل المدربين واللاعبين، واستضافة المنتخبات الفلسطينية المشاركة في كافة البطولات المقبلة على نفقة الاتحاد العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للمبارزة الذي عقد عن بعد مساء أمس، وتم خلاله استعراض آخر المستجدات للعبة على النطاق العربي في ظل التأثيرات السلبية للعارض الصحي العالمي" كوفيد 19 " عليها، وما تبعها من توقف النشاط لفترات ليست بالقصيرة، وتأجيل كافة البطولات الإقليمية والدولية لأجل غير مسمى.

وأوصى الاجتماع بضرورة الاستفادة من فترات التوقف للتدريبات والمشاركات الدولية لجميع الاتحادات العربية، من خلال الاستعداد للانطلاق فور السماح بعودة الانشطة الرياضية بالدول العربية. وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال كلمته أن الاتحاد العربي للمبارزة يعمل على تحقيق التقارب بين الاشقاء في أسرة المبارزة، ويستهدف نشر وتطوير اللعبة لتحقيق الإنجازات على كافة المستويات، وأنه في ضوء توقف النشاط على خلفية العارض الصحي العالمي يجب الاستفادة من تلك المرحلة في اعداد المدربين والحكام العرب، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في توفير التدريبات عن بعد.

من جانبه قدم عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري مبادرة لاستضافة المنتخبات العربية للتدريب برفقة المنتخب المصري الذي بدأ النشاط بالفعل خلال الأيام الماضية، وسط اجراءات احترازية صارمة، ووضعها تحت تصرف الجميع لدراستها والتفاعل معها كلما كان ذلك متاحا لهم.

واتفق المشاركون في الاجتماع على متابعة ما سيصدر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي سيعقد عن بعد في الثامن عشر من سبتمبر الجاري والذي سيتم في ضوئه اقرار مواعيد عودة النشاط الدولي للعبة النبلاء.

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