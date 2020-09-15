الظفرة يتعاقد مع العجمي وبنجامين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم مع اللاعبين إبراهيم العجمي (23 عاماً)، من فئة مواليد الدولة، والغاني بنجامين إيم (20 عاماً)، الذي وقع عقداً مع النادي لمدة ثلاثة مواسم، وتم تقييده في فئة المقيم. وظهر اللاعبان اللذان يجيدان الأداء في وسط الملعب، منذ بداية الموسم خلال تدريبات الفريق الأول بالنادي، واجتازا مع الفريق كل الاختبارات حتى أقنعا الجهاز الفني بقدراتهما لينضما إلى صفوف الفريق.

من جهته، أشاد مدير الفريق، عبدالرحيم جمعة، بكلا اللاعبين، مؤكداً أن اللاعبين يمكن لهما أن يواصلا مسيرتهما في كرة القدم بنجاح، لما يتمتعان به من قدرات كبيرة، لكن بكثير من المجهود غير المحدود، واحترام كرة القدم.

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