افتتاح الخلوة الاستراتيجية لـ «المحترفين» بالدوري الياباني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تجمعها مع عدد من روابط الدوريات العالمية في اليابان، السويد، إسبانيا وإنجلترا، وتستمر إلى 17 من الشهر الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعْد)، بهدف تعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية، توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية. وقالت الرابطة في بيان: «انطلقت فعاليات الجلسة الأولى مع رابطة الدوري الياباني، بمحور تعريفي قدمه تاكايوكي أويا من إدارة الأعمال العالمية، وتواصل اليوم الأول من الخلوة بعرض قدمه شونسوكي كينيموتشي، المدير المساعد لإدارة المبيعات، متحدثاً فيه عن نمو الدوري الياباني تجارياً».

وستتواصل الخلوة الاستراتيجية، اليوم، بجلسة مع رابطة الدوري السويدي.

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