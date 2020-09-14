كأس الوثبة تجتذب 13 خيلاً في «وولفر هامبتون» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي يُقام اليوم بمضمار وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، 13 خيلاً. ويتصدر الترشيحات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أبرزها «الغالي» بإشراف جيمس اوين.

وقال بيان صحافي: «ينافس على اللقب (جنان) بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة لويس ستيورات، و(المنذر) بقيادة ريتشارد كنجسكوت، و(موارد) بقيادة اليكس شادويك، و(مزيونة) بقيادة جاك ميتشيل».

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