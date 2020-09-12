الفلاسي: نعوّل على صفية الصايغ لتحقيق المزيد من الألقاب لـ «دراجات النصر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال عضو مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي النصر، مشرف لعبة الدراجات، منصور الفلاسي، إن صفقة التجديد للاعبة منتخب الدراجات، الإماراتية صفية الصايغ، تشكل الإضافة المطلوبة لفريق الدراجات بالنادي. وقال، في تصريح صحافي: نعوّل عليها لتحقيق المزيد من الألقاب للفريق، ومواصلة طريق الإنجازات الدولية والمحلية، سواء كانت في صفوف النادي، أو المنتخب الوطني.

وقال الفلاسي إن نادي النصر فخور بالمواهب المواطنة المميزة، معتبراً «الصايغ من المواهب الوطنية المميزة في رياضة الدراجات، التي يفخر بها النادي لما تمتلكه من قدرات كبيرة وموهبة تستحق الرعاية والتقدير والدعم».

وتوقع منصور الفلاسي أن تواصل صفية الصايغ تميزها وتألقها في الموسم الجديد، بتحقيق مزيد من الألقاب التي تليق باسم ومكانة نادي النصر في لعبة الدراجات.

من جانبها، أكدت الصايغ اعتزازها بتمديد تعاقدها مع النادي، ووعدت ببذل مزيد من الجهد، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب لها وللنادي.

وحرصت الصايغ، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب، خلال السنوات الأخيرة، تعدى الـ10 ألقاب في الموسم الأخير محلياً وعربياً، على مستوى الشابات والكبار، على توجيه الشكر إلى شركة «سايكل هاب» الراعي الحصري لمشوارها، وإلى مشرفة الرياضة النسائية في النصر نسرين بن درويش.

صفية الصايغ تمتلك، بمشوارها، الكثير من الألقاب في الدراجات محلياً وعربياً.

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