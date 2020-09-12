عبدالملك: الأندية غير جاهزة فنياً لدوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

شدّد عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، على أن الأندية الإماراتية غير جاهزة فنياً لخوض منافسات دوري أبطال آسيا الذي تستكمل مبارياته اعتباراً من بعد غدٍ، مشيراً إلى وجود أسباب عدة تقف وراء ذلك، أبرزها قصر فترة الإعداد نظراً لتوقف النشاط الرياضي المحلي منذ 15 مارس الماضي، ومواجهة منافسين أفضل منها فنياً، خصوصاً أن البطولات في بلادهم تم استئنافها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي حاله حال بقية الأندية المحلية الأخرى استعد للبطولة الآسيوية بمعسكر داخلي، وسيفقد جهود اللاعبين البرازيليين ليوناردو وكارلوس إدواردو بسبب الإصابة، في حين أن اللاعبين الاسباني بيدرو كوندي والأوزبكي عزيز غانيييف جاهزان للمشاركة مع الفريق»، موضحاً: «شباب الأهلي سيكون اعتماده الأساسي في دوري أبطال آسيا على اللاعبين المواطنين، لأن النادي يزخر بكوكبة من اللاعبين المواطنين، وحالياً نعمل ليلاً ونهاراً لتجهيز الفريق للبطولة الآسيوية».

وتمنى عبدالملك أن تقدم الأندية الإماراتية المشاركة في البطولة الآسيوية (الشارقة، العين، شباب الأهلي والوحدة) المستوى المطلوب خلال ظهورها المرتقب في البطولة الآسيوية، وأن تتغلب على التحديات رغم صعوبتها.

وأشار عبدالملك إلى أن «فترة إعداد هذه الفرق، من بينها شباب الأهلي، تعد قصيرة جداً دون معسكرات إعداد خارجية، كون معسكرات الإعداد الداخلية التي خاضتها هذه الفرق لا تفي بالغرض المطلوب لخوض البطولة الآسيوية»، مشيراً إلى أن «أغلب هذه الفرق لم تلعب مباريات ودية ولم تخضع لتجارب قوية للوقوف على مستويات لاعبيها، خصوصاً اللاعبين الذين قامت باستقطابهم إلى صفوفها في الفترة الأخيرة»، مؤكداً أن «هذه الأندية ستواجه منافسين أكثر استعداداً وجاهزية، لاسيما أن مسابقات هذه الأندية التي ستواجهها فرقنا المحلية توقفت فقط قبل نحو أسبوع أو أسبوعين».

وتستعد أندية شباب الأهلي والعين والشارقة والوحدة لخوض منافساتها المقبلة، إذ سيلتقي شباب الأهلي في الجولتين الثالثة والرابعة أمام شاهر خوردرو الإيراني، ثم يلتقي مع باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي في الجولتين الخامسة والسادسة، في حين سيلعب الوحدة في الجولتين الثالثة والرابعة مع الاستقلال الإيراني، ثم يواجه كلاً من الأهلي السعودي والشرطة العراقي في الجولتين الخامسة والسادسة، بينما يواجه العين في الجولتين الثالثة والرابعة السد القطري، ثم يواجه كلاً من سيباهان الإيراني والنصر السعودي في الجولتين الخامسة والسادسة، ويلتقي الشارقة مع الدحيل القطري في الجولتين الثالثة والرابعة، ثم يواجه كلاً من التعاون السعودي وبيروزي الإيراني في الجولتين الخامسة والسادسة.

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